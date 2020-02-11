Камера спостереження. Тернопіль без туристів на фото Володимира Полиняка

Володимир Полиняк народився на Львівщині, у Дрогобичі. У 15 років разом із сім’єю переїхав до Тернополя. Тут закінчив школу, економічний виш та одружився. Фотографією захоплювався ще зі школи, однак професійно почав займатись узимку 2019 року.

«Після воркшопу з фотографії Тараса Бичка у Львові я поринув у світ вуличної фотографії. Влітку розпочав власний фотопроєкт, частину якого представив на лекціях Джонаса Бендіксена (Magnum Photos) та Стюарта Сміта (GOST Books) у Венеції», – розповідає про себе автор.