14:31 | 11.02.2020
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Камера спостереження. Тернопіль без туристів на фото Володимира Полиняка

Irena 3 Views Прокоментуй!

Володимир Полиняк народився на Львівщині, у Дрогобичі. У 15 років разом із сім’єю переїхав до Тернополя. Тут закінчив школу, економічний виш та одружився. Фотографією захоплювався ще зі школи, однак професійно почав займатись узимку 2019 року.

«Після воркшопу з фотографії Тараса Бичка у Львові я поринув у світ вуличної фотографії. Влітку розпочав власний фотопроєкт, частину якого представив на лекціях Джонаса Бендіксена (Magnum Photos) та Стюарта Сміта (GOST Books) у Венеції», – розповідає про себе автор.

 
  •   Тернопіль вважаю містом щастя і саме тут знімаю більшість своїх фото. Люблю його за зелені парки, щирих людей і невелику кількість туристів. Завжди досліджую місто і знаходжу раніше не бачені місця, а з ними й людей. Саме тернополяни є ключовими героями моїх фотографій.
 

ВОЛОДИМИР ПОЛИНЯК

фотограф

Червень 2019. Район «Тинда»
 
Грудень 2019. «Дорога Життя»

«Фото я зробив на алеї, яку місцеві називають «Дорога життя». Вона розташована на центральному ринку в Тернополі, де продають старі запчастини та деталі. На цьому невеликому блошиному ринку можна провести багато часу. Звісно, це залежить від погоди. Часом, коли розглядаєш старі колекційні монети або гортаєш якусь книгу в букіністів, пальці геть замерзають. В один із таких сніжних грудневих ранків я побачив ці ржаві інструменти на синьому брезенті».

 
Травень 2019. Гаражний кооператив
 
Листопад 2019. Старий і парк
 
Червень 2019. Співоче поле
Вересень 2019. Парк «Топільче»
Червень 2019. Білецький міст
Квітень 2019. Вулиця Валова
Грудень 2019. Парк Слави
Червень 2019. Пляж «Циганка»
Грудень 2019. Біля пивзаводу
Вересень 2019. Парк імені Тараса Шевченка
Червень 2019. Район «Сонячний»
Червень 2019. Вулиця Шептицького
 
Грудень 2019. Біля «Політеху»
 
Червень 2019. Тернопіль
Червень 2019. На «Циганці»
Липень 2019. Набережна
Липень 2019. Тунель на залізниці
 
Січень 2020. Перон
 
Січень 2020. Біля літака
Вересень 2019. Єлісейські поля
Липень 2019. Таксист на «Файному місті»
Червень 2019. Парк імені Тараса Шевченка
Червень 2019. Набережна
 

The Village Україна та спільнота «Українська вулична фотографія» у рубриці «Камера спостереження»

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