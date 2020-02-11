На Тернопільщині “накрили” два підпільні цехи з виготовлення алкоголю і тютюну

На Тернопільщині ліквідовані 2 підпільні цехи з виготовлення алкогольних напоїв

За процесуального керівництва прокуратури області працівниками податкової міліції ГУ ДФС в Тернопільській області припинено протиправну діяльність із виготовлення та реалізації контрафактних підакцизних товарів на суму понад 2 млн грн.

За результатами проведених заходів ліквідовані 2 підпільні цехи з виготовлення алкогольних напоїв, незаконну діяльність яких забезпечували мешканці м. Тернополя.

Правоохоронці вилучили з незаконного обігу спирт, фальсифіковані алкогольні напої, тютюнових вироби на суму понад 2 млн грн.

Крім цього, вилучено підроблені марки акцизного податку, обладнання для масового виготовлення фальсифікату.

Триває досудове розслідування.

Прес-служба прокуратури Тернопільської області