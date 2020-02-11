Тернополянин Олег Кошла побував у найпосушливішій пустелі планети

Атакама – вважається найпосушливішою пустелею планети, в деяких місцях дощ випадає раз на кілька років. А деякі метеостанції в Атакамі ніколи не фіксували опадів. Дослідження русел річок показали, що вони сухі вже 120 тисяч років. Також тут була зареєстрована найнижча вологість на Землі 0%.

Я почав свої знайомства з цією пустелею з книги Max Kidruk “Подорож на Пуп Землі”. Ну і з того часу вірив, що туди потраплю. Ну і от. Символічно, що це сталось відразу після Пунта-Аренаса, де не було дуже жарко, плюс довелось намочитись в Магелановій протоці, ну і відразу, фактично протилежність.

Стартують більшість подорожуючих з селища Сан-Педро, де Атакама (2 тисячі жителів). Для подорожі по пустелі, псіханули, і вибрали велосипед. Оренда обійшлась в 4 долари. З велосипедом тобі видають: карту, шолом, насос, запасну камеру і світловідбивний жилет. Велосипеди, були досить навіть непогані, трошки звісно поношені, але до технічної справності питань не виникло.

Оскільки Атакама не є суто піщаною, а рельєф дуже різноманітний, їхати цікаво. Правда є неприємні моменти, можна непогано розігнатись, а потім налетіти з розгону в пісок і навернутись, тому треба бути акуратним. Ну і пейзажі звісно вражають.

Oleh Koshla