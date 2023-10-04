Картину Олега Шупляка «Очі війни» продали за 150 тис.грн. Всі кошти підуть на ЗСУ

Заслужений художник України Олег Шупляк передав одну зі своїх картин на благодійний аукціон до Дня захисників та захисниць України.

Це робота із серії «Очі війни», створеної в тяжкий час протистояння українського народу проти російських окупантів”.

Картина продана за 150 тис. гривень.

Усі зібрані кошти передадуть на потреби військових, зокрема 105-ї окремої бригади територіальної оборони а також на підсилення ППО Тернопільської області.