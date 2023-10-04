19:43 | 4.10.2023
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Новини Тернополя 

Картину Олега Шупляка «Очі війни» продали за 150 тис.грн. Всі кошти підуть на ЗСУ

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 Заслужений художник України Олег Шупляк передав одну зі своїх картин на благодійний аукціон до Дня захисників та захисниць України.

Це робота із серії «Очі війни», створеної в тяжкий час протистояння українського народу проти російських окупантів”.

Картина продана за 150 тис. гривень.

Усі зібрані кошти передадуть на потреби військових, зокрема 105-ї окремої бригади територіальної оборони а також на підсилення ППО Тернопільської області.

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