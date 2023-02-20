Два завідувачі відділень Тернопільської обласної клінічної лікарні відзначені високою нагородою «Людина року-2022»

Ігор Гавура, завідувач отоларингологічним відділенням, та Мальований Віталій, завідувач хірургічно-торакальним відділенням, кандидат медичних наук, стали лауреатами конкурсу, який проводиться на Тернопіллі з 2001 року. Цього року нагородження відбулося у Збаразькому замку.

Вже понад 20 років премію «Людина року» вручають представникам різних галузей та сфер життєдіяльності, які вносять вагомий вклад у розвиток нашого краю та допомогу людям.

🏥 Зокрема, наші медики Ігор Гавура та Віталій Мальований відомі своїми професійними навичками, великим досвідом роботи та особливим підходом до надання допомоги пацієнтам. Протягом 2022 року вони багато працювали з пораненими учасниками бойових дій та надавали допомогу внутрішньо переміщеними особам.

Вітаємо Ігоря Анатолійовича та Віталій Васильовича з високою оцінкою їх роботи та заслуженими відзнаками! 💪💙

☝️ Зазначимо, конкурс «Людина року» заснований у 2001 році спортивно-мистецьким та духовним центром «Моя Україна» та редакцією громадсько-політичної газети «Вільне життя».

📷 Фото зі сторінки Національний заповідник “Замки Тернопілля”