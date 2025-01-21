Адміністрація Трампа скасувала рейси для 1 600 біженців з Афганістану – ЗМІ

Майже 1 660 афганцям, які отримали дозвіл уряду США на переселення у Штати, в тому числі членам сімей діючих американських військовослужбовців, скасували рейси відповідно до наказу президента Дональда Трампа про призупинення американських програм для біженців, The Guardian, Reuters з посиланнями на американського чиновника і провідного захисника переселення біженців

За словами голови коаліції американських ветеранів і правозахисних груп #AfghanEvac Шона Ван Дайвера і американського урядовця, який говорив на умовах анонімності, до цієї групи входять неповнолітні без супроводу дорослих, які очікують на возз’єднання зі своїми сім’ями в США, а також афганці, яким загрожує помста талібів через те, що вони воювали на боці колишнього афганського уряду, підтримуваного США.

Нині афганців, яким було надано статус біженців у США, викреслюють з списків рейсів, якими вони мали вилетіти з Кабула в період до квітня.

Також це рішення США залишає в невизначеності тисячі інших афганців, які отримали дозвіл на переселення в якості біженців у США, але яким ще не призначили рейси з Афганістану або з сусіднього Пакистану.

Видання нагадує, що Трамп зробив посилення імміграційного контролю однією з головних обіцянок своєї передвиборчої кампанії 2024 року, залишивши долю американських програм для біженців у підвішеному стані.

“Афганці та їхні захисники в паніці. Мені вже сьогодні довелося чотири рази підзаряджати телефон, тому що так багато людей мені дзвонять. Ми попереджали їх (перехідну команду Трампа – ред.), що це може статися, але вони все одно це зробили. Ми сподіваємося, що вони передумають” – каже Ван Дайвер.

Організація Ван Дайвера є основною коаліцією, яка співпрацює з урядом США з метою евакуації та розселення афганців у США відтоді, як таліби захопили Кабул, коли останні американські війська залишили Афганістан у серпні 2021 року після двох десятиліть війни.

Майже 200 000 афганців привезла до США адміністрація колишнього президента Джо Байдена після хаотичного виведення американських військ з Кабула.

Один з десятків указів, які Трамп, як очікується, підпише, призупиняє програми допомоги біженцям у США щонайменше на чотири місяці.

На новому сайті Білого дому повідомляється, що Трамп “призупиняє переселення біженців після того, як громади були змушені приймати великі і нежиттєздатні групи мігрантів, що підривало безпеку і ресурси громад”.

Демократична меншість у Комітеті закордонних справ Палати представників розкритикувала цей крок, заявивши у своєму дописі на X, що “саме так виглядає відмова. Залишати перевірених афганських союзників на милість талібів – це ганебно”.

Правда