Керувати Тернопільською єпархією УАПЦ призначили єпископа, який розвалив одну з єпархій на Сході та знаходиться в розшуку

19 вересня рішенням Єпархіальних зборів Тернопільської єпархії УАПЦ на посаду керуючого Тернопільською єпархією УАПЦ було призначено Преосвященнійшого єпископа Одеського і Чорноморського Тихона (Петранюк). Про це йдеться на сайті церкви. Все б нічого, але в новині зазначені кримінальні факти з життя нового очільника УАПЦ.

Зокрема, йдеться про те, що Тихон Петранюк своїми діями фактично розвалив і так одну з найбідніших єпархій УПЦ Київського патріархату. Улітку 2010 року ЗМІ розтиражували інформацію про підпал дерев’яного храму на честь Архістратига Божого Михаїла у Луганську. Згідно з повідомленням єпископа, вночі 18 липня двоє невідомих побили сторожа і підпалили майже завершену будівлю церкви. Збитки склали понад 300 тис. гривень.

Проте згодом з’ясувалось, що пожежі не було. Єпископ Тихон таким чином хотів приховати фінансові розтрати не за призначенням. Коли справа набула розголосу, Тихон, який у березні 2010 року шахрайським шляхом заволодів грошима мешканця міста Луганська у сумі 100 тисяч доларів США, втік з єпархії.

13 грудня 2010 року Священний Синод УПЦ КП звільнив Тихона від управління Луганською єпархією та заборонив у священнослужінні до повного і правдивого покаяння.

Управління державної служби боротьби з економічною злочинністю УМВС України в Луганській області порушило кримінальну справу за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах) та оголосило Тараса Петранюка у розшук.

4 травня 2017 року прийнятий у юрисдикцію УАПЦ та призначений керуючим новоствореною Одесько-Чорноморською єпархією УАПЦ.

19 вересня 2017 року рішенням Єпархіальних зборів Тернопільської єпархії УАПЦ призначений керуючим Тернопільською єпархією УАПЦ із збереженням керівництва Одесько-Чорноморською єпархією УАПЦ.