Книгу про Росохач презентували в Тернополі
8 вересня у Тернополі був день презентації книги Володимир Мармус “Росохач у контексті історії України”. Зустрічі з автором відбулись в Центральна міська бібліотека Тернопільська міська ЦБС, 6 школі-ліцеї ім. Н. Яремчука та Музей національно-визвольної боротьби Тернопільщини. Учасники зустрічі також могли переглянути фільм TV-4 “Росохацька група”. Розповідає Володимир Ханас.
- Щира дяка п. Володимиру Мармусу та всім, хто долучився до організації заходів. Оксана Лехіцька Олександр Остапчук Ігор Войцехівський Борис Маланюк Valentin Molodechkin Andrii Demkiv Дяка всім присутнім і тим, хто залишався за кадром в День українського кіно.