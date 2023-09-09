Книгу про Росохач презентували в Тернополі

8 вересня у Тернополі був день презентації книги Володимир Мармус “Росохач у контексті історії України”. Зустрічі з автором відбулись в Центральна міська бібліотека Тернопільська міська ЦБС, 6 школі-ліцеї ім. Н. Яремчука та Музей національно-визвольної боротьби Тернопільщини. Учасники зустрічі також могли переглянути фільм TV-4 “Росохацька група”. Розповідає Володимир Ханас.

Росохацька група 50 років боротьби проти комуністичного режиму ✊Історія Росохацької групи 🔽 Опубліковано TV-4 Пʼятниця, 8 вересня 2023 р.