11:32 | 10.09.2023
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Книгу про Росохач презентували в Тернополі

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8 вересня у Тернополі був день презентації книги Володимир Мармус “Росохач у контексті історії України”. Зустрічі з автором відбулись в Центральна міська бібліотека Тернопільська міська ЦБС, 6 школі-ліцеї ім. Н. Яремчука та Музей національно-визвольної боротьби Тернопільщини. Учасники зустрічі також могли переглянути фільм TV-4 “Росохацька група”. Розповідає Володимир Ханас.

Росохацька група

50 років боротьби проти комуністичного режиму ✊Історія Росохацької групи 🔽

Опубліковано TV-4 Пʼятниця, 8 вересня 2023 р.

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