Володимир Зеленський: Впевнений, країни ЄС не дозволять вільно мандрувати своєю територією без вакцинації

Після початку вакцинації від COVID-19 Україна вживатиме дзеркальних заходів щодо умов пропуску на свою територію невакцинованих громадян інших держав. Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю українським телеканалам у межах форуму «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді», що розпочався у Києві.

«Чи буде світ мандрувати? Це все залежить від нас, від людей. Тому що я впевнений, що Європа не дасть можливості вільного мандрування, якщо у тебе немає вакцинування. Якщо люди хочуть кудись поїхати – відпочити чи по роботі, треба буде вакцинуватися», – сказав Глава держави.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи пускатимуть в Україну невакцинованих іноземців, коли розпочнеться вакцинація, Глава держави зазначив, що наша країна повинна мати дзеркальні, паритетні відносини з іншими державами, особливо з сусідами – країнами Європейського Союзу.

«Якщо вони будуть пускати з якимись штампами, паспортами чи підтвердженим вакцинуванням, то ми повинні робити те саме», – зазначив Президент.

Щодо ситуації всередині України, то, за словами Володимира Зеленського, для людей, які вакцинуються або які перехворіли на коронавірус, скасовуватимуться карантинні заборони.

Водночас Президент уточнив, що в Україні вакцинація буде добровільною, але всі, хто працює в державному секторі і має багато контактів, повинні зробити щеплення.

«Я вважаю, що всі люди, які працюють на державу, які отримують від держави кошти й які мають постійний контакт з людьми, вони не мають права відмовитись від вакцинації. Окрім тих, кому це протипоказано», – наголосив Володимир Зеленський.