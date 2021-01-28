Компанія «Газпостач» постачатиме тернополянам газ по 6 гривень 99 копійок за метр кубічний

Компанія «Газпостач» відповідно до Постанови КМУ постачатиме тернополянам газ по 6 гривень 99 копійок за метр кубічний У відповідності до Урядової Постанови № 25 від 18 січня, яка передбачає умови продажу населенню газу за ціною у розмірі 6 гривень 99 копійок, компанія «Гапостач» забезпечить своїм споживачам саме таку вартість природного газу.

Згідно з даною Постановою, прийнятою на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів України, природний газ внесли до Переліку товарів, що мають істотну соціальну значущість.

“Доповнити постанову Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 “Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2ˮ (Офіційний вісник України, 2021 р., № 1, ст. 14) пунктом 411 такого змісту:

“411. Установити з 1 лютого 2021 р. на період дії карантину, але не довше ніж до 31 березня 2021 р., граничну ціну на природний газ за договорами постачання між побутовими споживачами та постачальниками, у тому числі постачальником “останньої надії”, на рівні 6 гривень 99 копійок за 1 куб. метр (з урахуванням податку на додану вартість та плати за транспортування магістральними газопроводами до внутрішніх точок виходу з газотранспортної системи)ˮ,- йдеться у Постанові.

Компанія «Газпостач» виконує Постанову Уряду, відтак ціна природного газу для абонентів компанії у лютому та березні становитиме 6 гривень 99 копійок за один кубічний метр. Це означає, що нарахування за вказаною ціною споживачі отримають відповідно у березні та квітні.

Ціна на природний газ для побутових споживачів у січні 2021 року складає 8,748 грн., з ПДВ за 1 метр кубічний, тобто у лютому нарахування будуть здійснені з врахуванням цього тарифу. Нагадуємо, що ціна природного газу зазначається без урахування тарифу на послуги розподілу природного газу для ПрАТ «Тернопільміськгаз» , який буде оплачуватись окремою квитанцією.