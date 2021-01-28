У Монастириській протестували проти «здирницького» тарифу на воду

25 січня в Монастириськах біля будинку, де знаходиться адмінприміщення територіальної громади, відбувся мітинг. Пікетувальники висловлювали протест щодо підвищення тарифів на комунальні послуги.

Обурювались великою різницею у тарифі на воду для жителів м. Монастириська і написали заяву голові Монастириської ОТГ Андрію Старуху, де вимагають знизити тариф на воду у зв’язку з завищеними цінами, де просять і депутатів підтримати їхні вимоги на черговій сесії.

– До присутніх на цю акцію ніхто не вийшов із влади – керівників ОТГ. Я особисто, будучи в приміщенні під час мітингу, бачив керівника ОТГ Андрія Старуха та його заступника Андрія Гладиша, які виходили у коридор із колишньої приймальні Монастириської районної ради. Чому вони проігнорували цю акцію? На кого вже тоді надіятись жителям громади, якщо їхній очільник ігнорує своїх виборців, а райцентр Чорктів за 50 км від Монастириськів? – обурюється член Національної спілки журналістів України Степан Бориславський.

Зауважимо, що на акцію вийшли близько 30 жителів Монастириськів, що, звичайно, мало для містечка з понад п’ятьма тисячами жителів. Лише гуртом можна домогтися, щоби влада їх хоча б вислухала…

Ситуацію прокоментував голова Монастириської громади Андрій Старух. «Повернувшись учора пізно ввечері з першим заступником міського голови Андрієм Гладишем з робочої поїздки до Тернопільської ОДА, обласної ради та зустрічі з народним депутатом Верховної Ради від нашого округу М. Люшняком з питань участі Монастириської громади у програмі Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) та інших, ми дізналися, що, зі слів мого колишнього опонента на виборах, «переховувались від людей в адмінбудівлі». Колишній опонент «забув» повідомити, що 25 січня рівно об 11 годині, на яку анонсовано мітинг, я на вулиці спілкувався з жителями громади, які протестували проти підняття тарифів на газ та світло, але не робив фотографій для виставляння в інтернеті. Так само він «забув» повідомити, що саме я розпорядився забезпечити мітингуючих мікрофоном та звукопідсилюючою технікою. Також він “забув”, що за зверненням жителів громади, які раніше протестували проти збільшення тарифів на газ та електроенергію, я вніс у порядок денний попередньої сесії міської ради питання про відповідне звернення до центральних органів влади в Україні, що й було зроблено. Він «забув» повідомити, що того ж дня була позачергова сесія міської ради, на якій мене не було, тому що займався питанням залучення державних коштів із ДФРР у нашу громаду і мені треба було бути в обласному центрі ще до початку сесії ради. Нагадаю, що за кошти ДФРР в Монастириськах модернізовано водонасосну станцію (водокачку), зведено шатровий дах з утепленням у садочку “Казка”, там же облаштовано внутрішні дворики для дітей, пожежні сходи, прокладається містом мережа каналізації. Термін подачі заявок на участь у програмі ДФРР обмежений, тому потрібно оперативно спрацювати. Колишній опонент не знає, що під лежачий камінь вода не тече, але знає, як тягнути на себе лаври представників найдревнішої професії.



