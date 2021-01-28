Двоє відомих тернополян отримали ордени від президента

З нагоди Дня Соборності України президент Володимир Зеленський орденом “За заслуги” ІІІ ступеня нагородив ректора Західноукраїнського національного університету Андрія Крисоватого та гендиректора комунального некомерційного підприємства “Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансер”, Заслуженого лікаря України, лікаря-онкохірурга вищої категорії, доктора медичних наук, професора кафедри онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини ТНМУ ім. І.Я. Горбачевського Леоніда Шкробота.

Як йдеться в Указі Володимира Зеленського, нагороди пани Крисоватий та Шкробот отримали за значний особистий внесок у державне будівництво, зміцнення національної безпеки, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю.