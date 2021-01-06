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Новини Тернополя 

Компанія «Газпостач» у Тернополі тепер знаходиться за новою адресою

Irena 0 Views Прокоментуй!

Компанія «Газпостач» інформує про те, що з 1 січня 2021 року місцезнаходженням юридичної особи (юридичною адресою) є наступна адреса: м.Тернопіль, вул. Г.Коллонтая, буд.2, приміщення «А» ( вхід зі сторони вул.Князя Острозького). Зазначені зміни у місцезнаходженні юридичної особи були внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців у встановленому законодавством порядку.

Ідентифікаційний код юридичної особи, банківські реквізити залишилися без змін.

 

 

Адміністрація компанії “Газпостач”

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