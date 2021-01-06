Тернопільські дівчата перемогли на турнірі в Львівській області

3 січня у Новояворівську (Львівська область) відбувся Всеукраїнський турнір з міні-футболу серед жіночих команд «Зимові зустрічі-2021». Змагання традиційні і проводяться уже в одинадцяте. Вперше на них поїхала команда «Чемпіон» з Тернополя і з першої спроби зуміла вибороти перше місце.

Як розповів головний тренер тернопільської команди, голова комітету жіночого футболу Асоціації футболу Тернопільщини Володимира Левчук, у змаганнях дівчат без обмеження віку тернопільський «Чемпіон» був представлений здебільшого дівчатами 2005-06 року народження. Наша команда була однією з наймолодших на турнірні, а гравець стартового складу, захисниця Аліна Савка (2008 р.н.) і взагалі була наймолодшою серед усіх учасниць.

У змаганнях брали участь шість колективів розділених на дві групи. На попередньому етапі тернопільські дівчата зайняли друге місце, перемігши команду «ЛНМУ-Стефано» (Львів) – 5:1 та поступившись місцевому колективу «Львів-Янтарочка» (Новояворівськ) – 2:4.

Як зазначив Володимир Левчук, у першому поєдинку травмувався основний голкіпер команди Оксана Лапчак і її місце вимушено довелося зайняти Олені Озімчук, котра тільки пів року, як тренується, а донедавна навчалася у Кременці. Незважаючи на цю прикрість наші дівчата продемонстрували хорошу гру в суперництві з сильним опонентом. Чого вартий лише той факт, що в складі суперниць з «ЛНМУ-Стефано» виступала гравець національної збірної України та харківського «Житлобуду-1» Анна Петрик.

У півфіналі тернопільський «Чемпіон» зумів у важкому матчі проти переможця другої групи «Буковинської надії» з Чернівців святкувати перемогу – 2:0. За опоненток виступили дві вихованки тернопільського футболу, корінні тернополянки Світлана Ярош (капітан чернівчанок) і Лілія Головко. Тим не менше, саме молоді вихованки Володимира Левчука вибороли путівку до фіналу. В півфінальній зустрічі чудову гру продемонструвала Олена Озімчук, котра здійснила кілька неймовірних сейвів і додала впевненості партнеркам по команді.

У вирішальному протистоянні наші землячки з рахунком 2:1 здолали «Надбужжя» з Буська Львівської області і вибороли головний приз змагань. Перемога тернополянкам далася теж не просто. У першому таймі після вкидання м’яча воротарем, нападник Юлія Зубар ударом головою відкрила рахунок. У другому таймі суперниці зрівняли рахунок. І коли здавалося долю переможця турніру буде визначено в післяматчевій серії пенальті, наші землячки на останніх секундах матчу отримали право на кутовий. Пішов розіграш, простріл вздовж воріт, який замкнула та ж Юлія Зубар, яка і принесла тернопільській команді перемогу.

Володимир Левчук розповів, що тренери суперниць відзначили, що по складу тернопільський «Чемпіон» був дещо слабший за багатьох суперниць (по різних причинах на турнір не змогли поїхати одразу 5 дівчат, в тому числі і старших за віком), однак по організації гри – стали кращими і завдяки цьому вдалося перемогти.

За перше місце «Чемпіонки» були нагороджені ексклюзивними кубками, медалями та футбольними м’ячами. Також одразу двох тернополянок відзначили індивідуальними призами. Статуетку, як кращий воротар турніру отримала Олена Озімчук, а одна з кращих бомбардирів нашої команди Катерина Юзва від організаторів у подарунок отримала м’яку іграшку.

Тернопільські дівчата вдячні Олександру Ковальчуку за допомогу в організації поїздки на футбольний турнір.