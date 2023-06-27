Кому роботодавці Тернопільщини готові платити найбільше

Найвищу зарплату – у 30 тис. грн пропонують представнику торговельному, по 27 тис. грн фельдшерам (у т.ч. рятувального підрозділу). По 25 тис. грн роботодавці платитимуть лицювальнику-полірувальнику, монтувальнику виробів з каменю; 23,9 тис. грн – заступнику директора, 20-20,6 тис. грн – головному агроному, начальникам цеху та лабораторії з контролю, маркшейдеру, інженеру з гірничих робіт, лікарям, оператору наземних засобів керування безпілотним літальним апаратом, бетоняру, водіям тролейбуса.

Найбільша потреба у працівниках була на підприємствах переробної промисловості, в торгівлі, у сферах охорони здоров’я, надання соціальної допомоги, транспорту, сільського (лісового, рибного) господарства.