Прапор з фронту піднімуть на саміті НАТО у столиці Литви – Степан Барна передав його учасникам марафону Київ-Вільнюс

Розпочався 16-денний біговий марафон Київ-Вільнюс, в якому беруть участь 33 українські та литовські бігуни

Степан Барна, боєць 10-ої гірсько-штурмової бригади, депутат Тернопільської обласної ради з фракції “Європейська Солідарність” передавав бігунам прапор України, щоб вони донесли до Європи і світу, що Україна – це європейська держава і заслуговує на членство в НАТО.

“Дуже важливо донести до Європи і до світу, що Україна – це європейська держава, в якій за цінності демократії, свободи слова віддають життя українські солдати. Цей прапор – це прапор, котрий стоїть на кордоні Європи та орди, яка сьогодні називається Росією”, – сказав Степан Барна.

“Саме тому бажаю успіхів і багато здоров’я бігунам пробігти цю відстань і одночасно сподіваюся, що на саміті НАТО наша країна таки отримає оновлення політичних відносин між Києвом і Альянсом. І ми будемо разом в єдиній Європі, в єдиному цивілізованому світі і в єдиному Північноатлантичному альянсі”, – наголошує захисник України.

33 спортсмени з Латвії та України беру б участь у Міжнародному марафоні “Я підіймаю прапор за Україну в НАТО”. Кількість учасників марафону – 33 – дорівнює кількості членів Альянсу, якщо Україна стане членом НАТО. Кінцева точка марафону — Вільнюс, де 11 липня під час саміту НАТО проведуть урочисту церемонію підняття українського стяга.