Комунальне підприємство міськради переплатило за бензин майже 66 тис грн

Рішенням Господарського суду Тернопільської області від 10 листопада 2020 року задоволено позови Кременецької місцевої прокуратури про визнання недійсними додаткових угод до договорів про закупівлю бензину і дизельного палива та стягнення на користь Комунального підприємства Кременецької міської ради «Кременецьблагоустрій» надмірно сплачених коштів в сумі майже 66 тис грн.

Встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю, шляхом укладення додаткових угод, безпідставно збільшувало ціну на нафтопродукти для «Кременецьблагоустрою», хоча ціни на ринку палива на той час не зростали. Через вказані протиправні дії комунальне підприємство зайво сплатило постачальнику 65 522 грн., повідомляє п ресслужба Тернопільської обласної прокуратури.