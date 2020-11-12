Цього дня 31 рік тому в Чорткові відбулась найвелелюдніша в історії міста 10-тисячна хода (відео)

12 листопада 1989 року – направду визначна дата в історії Чорткова. Саме тоді наше місто вперше розквітло синьо-жовтими барвами, зібравши під українськими стягами близько десяти тисяч людей.

У цей день з ініціативи товариства «Меморіал» біля могил вояків УГА та братської могили жертв комуністичних репресій на центральному міському цвинтарі відбулася поминальна панахида за участю владики української греко-католицької церкви Павла Василика, яка тоді була гнана і переслідувана.

Також тоді відбулась хода від церкви Вознесіння Господнього до центрального міського кладовища. У час, коли Україна все ще була у складі СРСР, тисячі чортків’ян не побоялись відповідальності та взяли участь у ході, принісши із собою український синьо-жовтий стяг. По радіо «Свобода» того дня сповістили, що на мітингу було близько 10 000 осіб.