Природний парк “Кременецькі гори” приємно дивує: розробив чотири веломаршрути та пропонує в оренду велосипеди

Національний природний парк “Кременецькі гори” пропонує послугу надання у користування велосипедів: за перші дві години -100 грн, чотири години – 150 грн, вісім годин – 200 грн, доба – 250 грн.

У межах Парку розроблено чотири веломаршрути протяжністю від 20 до 90 км:

Велосипедний маршрут №1 «Навколо Кременецьких гір». Протяжність – 34 км. Центр вільного часу «Панорама» – санна траса – національний природний парк «Кременецькі гори» – с. Рудка (г. Сокілля) – г. Вовча – центр вільного часу «Панорама»

Велосипедний маршрут №2 «Гора Замкова». Протяжність – 20 км. Центр вільного часу «Панорама» – національний природний парк «Кременецькі гори» – с. Зеблази – г. Замкова – центр м. Кременець – центр вільного часу «Панорама».

Велосипедний маршрут №3 «До живоносного джерела на Божій горі» Протяжність – 36 км. Центр вільного часу «Панорама» – с. Іква – с. М. Бережці – с. В. Бережці – г. Божа – с. В. Бережці – с. Савчинці – с. Дунаїв – с. Підлісці – центр вільного часу «Панорама»

Велосипедний маршрут №4 «Шляхами південного краю Волині». Протяжність – 90 км. Центр вільного часу «Панорама» – с. Білокриниця – с. Стіжок – г. Данилова – г. Уніас – с. М. Іловиця – с. В. Іловиця – с. Антонівці – центр вільного часу «Панорама»

Поділіться:











загрузка...