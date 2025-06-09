Тернопільщина оговтується від стихії: 12 населених пунктів залишаються без світла, тривають відновлювальні роботи

Сильна негода, яка вночі з 8 на 9 червня пронеслася Тернопільщиною, завдала значних збитків інфраструктурі та населеним пунктам області.

На ранок 9 червня без електропостачання залишалося понад 5500 абонентів у 30 населених пунктах Чортківського та Кременецького районів. Стихія пошкодила 124 трансформаторні підстанції.

💨 Пориви вітру зірвали покрівлі трьох житлових будинків, спортивного залу школи та магазину, а в окремих селах пошкоджено дорожнє покриття на п’яти вулицях.

Станом на 14:00 рятувальні служби та енергетики відновили постачання у більшості населених пунктів, однак:

12 сіл залишаються без електрики , з них 5 — частково знеструмлені ;

без світла — 1651 абонент.

⚠️ АТ «Тернопільобленерго» повідомляє, що аварійні бригади безперервно працюють, а місцева влада та ДСНС обстежують території, фіксують збитки та ліквідовують наслідки стихії.

🚨 Важливо:

Мешканців просять не наближатися до обірваних проводів, дотримуватися заходів безпеки та стежити за офіційними повідомленнями.