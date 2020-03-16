11:31 | 16.03.2020
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На Тернопільщині, через зіткнення двох автомобілів, жінка опинилась в лікарні

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Дорожньо-транспортна пригода сталась 13 березня на автодорозі М-19 «Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече», поблизу с. Горинка Кременецького району. Близько 10.00 годин, водій автомобіля «Audi A3» не впорався з керуванням та допустив зіткнення з автомобілем «Opel Vectra». 

Внаслідок ДТП постраждала 50-річна пасажирка автомобіля «Opel Vectra», яку з діагнозом «Закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій м’яких тканин носа, носова кровотеча» було госпіталізовано в Кременецьку районну лікарню.

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