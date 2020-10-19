Микола Люшняк: Партія «Довіра» – самостійна та непідвладна олігархам політична сила!

Народний депутат України та голова Тернопільської обласної організації партії «Довіра» Микола Люшняк звернувся до всіх жителів нашого краю. Політик зараз перебуває на лікуванні та реабілітації після перенесеного коронавірусу.

Народний обранець пояснив свою тривалу відсутність на політичній арені у час, коли його однопартійці зіткнулися із майже репресіями проти них зі сторони представників великих партій.

– До моменту, від якого залежатиме життя і спроможність кожної окремої громади на наступні 5 років, залишилися лічені дні, – сказав Микола Люшняк у відео зверенні. – На жаль, зараз я не можу бути поруч із своїми виборцями. Через обставини, які взяли у заручники весь світ, я два тижні був прикутий до ліжка, а зараз проходжу процес реабілітації, який затягнеться не на один тиждень. Ця передвиборча кампанія для мене незвична, адже живе спілкування й безпосередній контакт з громадянами наразі стали недоступною розкішшю. Я хочу бути у кожному куточку Тернопільської області, але, на жаль, прив’язаний до свого дому. Попри це, я добре знаю проблеми й запити жителів Тернопільщини, а мої колеги продовжують працювати. У телефонному режимі вони щоденно тримають мене в курсі справ й ведуть активну виборчу діяльність, аби привести до влади гідних людей, які зможуть задовольнити потреби суспільства, відповідатимуть за свої рішення і вчинки. Саме такими є представники «Довіри» – самостійної та непідвладної олігархам політичної сили, – сказав Микола Люшняк.

Також він розповів про випробування, які постали перед «Довірою» у зв’язку з брудними технологіями конкурентів.

– У той час, коли інші політичні партії заробляли собі рейтинги, перед «Довірою» постали нелегкі випробування. Через брудні технології наших конкурентів ми були змушені відстоювати право на участь у виборах в суді. Великі партії у змові намагалися зняти наших кандидатів з виборчих перегонів у Гусятині, Бучачі, Золотому потоці. Однак їм це не вдалося! Партія «Довіра» об’єднала волонтерів, АТОвців, юристів, господарників та інших порядних людей, для яких важливо, щоб край процвітав, а громади мали кошти для свого розвитку. «Довіра» – це команда сильних людей, які не будуть щоразу озиратися на вказівки верхівки. Обрані представники партії до місцевих рад залежатимуть лише від своїх виборців, дотримуватимуться принципів моральності та патріотизму й будуть повністю незалежними від інших політичних сил. Основою міцного зв’язку політика з виборцями є довіра. Люди, яким довіряють, ніколи не видають себе за інших, не говорять оманливих обіцянок та не грають ролі, аби отримати бажане. Саме таким і повинен бути політик нової України. Представники «Довіри» наділені такими якостями, – наголосив Микола Люшняк.