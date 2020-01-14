10:33 | 14.01.2020
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Політика 

Лідер партії “Сила Людей” розкритикував проект змін до Конституції Зеленського

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Лідер партії “Сила Людей”, в.о. голови Політради Олександр Солонтай чітко та по пунктах  розкритикував проект змін до Конституції, пропонований Володимиром Зеленським. Про це політик написав на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук:


❌ місцеві ради залишаються на 5 років. Хабар, який свого часу дав Янукович за узурпацію мерам та радам у вигляді збільшення повноважень з 4 до 5 років, знову залишиться в Конституції;

❌ всі основні 188 міст обласного значення, які зараз не входять в райони, включать в округи. Фактично всі серйозні міста беруть під контроль, а над ними створюється новий, абсурдний, окружний рівень.
Повний хаос та двовладдя на місцях, з одного боку префекти, окружні ради та виконкоми окружних рад, а з іншого боку мери та ради ОТГ;

❌ префекти на місцях стануть головними і будуть крутіше нинішніх «губернаторів»: будуть і контролювати, і управляти, і частково будуть прокурором, і навіть частково матимуть судові функції.
Жах;

❌ з Конституції викреслять фінансові гарантії місцевим громадам по освіті, соціалці, медицині тощо, що означає початок кінця бюджетній децентралізації. Єдине суттєве досягнення піде крахом;

❌ мешканці, виборці, громадяни, тобто громади, не посилюються, а вся відповідальність по новій вертикалі буде замикатися на вершечку Президентом. Замість розвитку відповідальності громадян за власні справи на місцях, будується вертикальна президентська система. Це кінець!

⛔📛⛔️ такі «зміни» в Конституцію зроблять Централізацію. Вони суперечать всьому, що робилося до цих пір, від ратифікованої Європейської хартії місцевого самоврядування до свіжого Виборчого кодексу.
Замість будувати справжнє самоврядування, закладається основа авторитарного режиму в дусі Росії, Білорусії та Казахстану!

Особисто я підтримував зміни в Конституцію, щодо недоторканності, щодо покарання за пропуски на роботі депутата тощо, але в даному випадку скажу коротко:

Краще не змінювати Конституцію взагалі, ніж змінювати так!,- підсумував Олександр Солонтай. 

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