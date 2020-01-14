Лідер партії “Сила Людей” розкритикував проект змін до Конституції Зеленського

Лідер партії “Сила Людей”, в.о. голови Політради Олександр Солонтай чітко та по пунктах розкритикував проект змін до Конституції, пропонований Володимиром Зеленським. Про це політик написав на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук:



❌ місцеві ради залишаються на 5 років. Хабар, який свого часу дав Янукович за узурпацію мерам та радам у вигляді збільшення повноважень з 4 до 5 років, знову залишиться в Конституції;



❌ всі основні 188 міст обласного значення, які зараз не входять в райони, включать в округи. Фактично всі серйозні міста беруть під контроль, а над ними створюється новий, абсурдний, окружний рівень.

Повний хаос та двовладдя на місцях, з одного боку префекти, окружні ради та виконкоми окружних рад, а з іншого боку мери та ради ОТГ;



❌ префекти на місцях стануть головними і будуть крутіше нинішніх «губернаторів»: будуть і контролювати, і управляти, і частково будуть прокурором, і навіть частково матимуть судові функції.

Жах;



❌ з Конституції викреслять фінансові гарантії місцевим громадам по освіті, соціалці, медицині тощо, що означає початок кінця бюджетній децентралізації. Єдине суттєве досягнення піде крахом;



❌ мешканці, виборці, громадяни, тобто громади, не посилюються, а вся відповідальність по новій вертикалі буде замикатися на вершечку Президентом. Замість розвитку відповідальності громадян за власні справи на місцях, будується вертикальна президентська система. Це кінець!



️ ️ такі «зміни» в Конституцію зроблять Централізацію. Вони суперечать всьому, що робилося до цих пір, від ратифікованої Європейської хартії місцевого самоврядування до свіжого Виборчого кодексу.

Замість будувати справжнє самоврядування, закладається основа авторитарного режиму в дусі Росії, Білорусії та Казахстану!



Особисто я підтримував зміни в Конституцію, щодо недоторканності, щодо покарання за пропуски на роботі депутата тощо, але в даному випадку скажу коротко:



Краще не змінювати Конституцію взагалі, ніж змінювати так!,- підсумував Олександр Солонтай.



