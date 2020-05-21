21 травня у Тернопільській області померла жінка, інфікована COVID-19

За інформацією ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України” станом на 21 травня у Тернопільській області від початку епідемії померло 23 людини інфікованих коронавірусом. Сьогодні невтішу статистику поповнила 81-річна жінка з Шумського району.

Раніше на Тернопільщині померли 22 людей: