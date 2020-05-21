11:28 | 21.05.2020
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Новини Тернополя 

21 травня у Тернопільській області померла жінка, інфікована COVID-19

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За інформацією ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України” станом на 21 травня у Тернопільській області від початку епідемії померло 23 людини інфікованих коронавірусом. Сьогодні невтішу статистику поповнила 81-річна жінка з Шумського району.

Раніше на Тернопільщині померли 22 людей:

  1. 3 травня у Кременці помер 93-річний чоловік.  

  2.  

    14 травня у Тернопільській лікарні помер тернополянин із COVID-19, якому 82 роки. 

  3. 12 травня помер житель с. Малі Загайці Шумського району, 63 роки. 
  4. 12 травня померла жителька с. Новий Кокорів Кременецького району, 74 роки.
  5. 9 травня житель с. Старий Кокорів Кременецького району.
  6. 7 травня 89 річний житель села Бариш Бучацького району.
  7. 7 травня 62-річний житель села Ходаки Шумського району.
  8. 1 травня помер 71-річний чоловік у Монастириському районі.

  9. 29 квітня  помер Фельдшер Швидкої допомоги з с. Устя Зелене Монастириського району.

  10. 29 квітня у тернопільській лікарні померла 60-річна жінка інфікована COVID-19  – жителька Почаєва.
  11. 27 квітня в Шумській лікарні помер 66-річний чоловік, мешканець Шумську. 
  12. 27-го квітня в Шумській лікарні помер 55-річний чоловік, мешканець с. Потуторів. Померлий був священником МП.
  13. 26-го квітня в Почаївській лікарні від коронавірусу померла 77-річна пацієнтка.
  14. 25-го квітня в Заліщицькій лікарні на Тернопільщині від коронавірусу померла 73-річна мешканка Чернівецької області.
  15. 24 квітня у Заліщиках померла 70-річна жінка.
  16. 19 квітня померли: 58-річний чоловік з Шумська
  17. 19 квітня померла 43-річна жінка з Почаєва.
  18. 8  квітня 83-річна жінка з с.Горішня Слобідка Монастириського району.
  19. 8 квітня помер мешканець Заліщиків, 62-річний чоловік;
  20. 6 квітня помер 57-річний священник з міста Заліщики. У нього першого на Тернопільщині лабораторно підтвердили COVID-19;
  21. 2 квітня 57-річна жителька Козівського району;
  22. 25 березня помер – 68-річний житель Монастириського району.

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