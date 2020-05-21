21 травня у Тернопільській області померла жінка, інфікована COVID-19
За інформацією ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України” станом на 21 травня у Тернопільській області від початку епідемії померло 23 людини інфікованих коронавірусом. Сьогодні невтішу статистику поповнила 81-річна жінка з Шумського району.
Раніше на Тернопільщині померли 22 людей:
3 травня у Кременці помер 93-річний чоловік.
14 травня у Тернопільській лікарні помер тернополянин із COVID-19, якому 82 роки.
- 12 травня помер житель с. Малі Загайці Шумського району, 63 роки.
- 12 травня померла жителька с. Новий Кокорів Кременецького району, 74 роки.
- 9 травня житель с. Старий Кокорів Кременецького району.
- 7 травня 89 річний житель села Бариш Бучацького району.
- 7 травня 62-річний житель села Ходаки Шумського району.
- 1 травня помер 71-річний чоловік у Монастириському районі.
29 квітня помер Фельдшер Швидкої допомоги з с. Устя Зелене Монастириського району.
- 29 квітня у тернопільській лікарні померла 60-річна жінка інфікована COVID-19 – жителька Почаєва.
- 27 квітня в Шумській лікарні помер 66-річний чоловік, мешканець Шумську.
- 27-го квітня в Шумській лікарні помер 55-річний чоловік, мешканець с. Потуторів. Померлий був священником МП.
- 26-го квітня в Почаївській лікарні від коронавірусу померла 77-річна пацієнтка.
- 25-го квітня в Заліщицькій лікарні на Тернопільщині від коронавірусу померла 73-річна мешканка Чернівецької області.
- 24 квітня у Заліщиках померла 70-річна жінка.
- 19 квітня померли: 58-річний чоловік з Шумська
- 19 квітня померла 43-річна жінка з Почаєва.
- 8 квітня 83-річна жінка з с.Горішня Слобідка Монастириського району.
- 8 квітня помер мешканець Заліщиків, 62-річний чоловік;
- 6 квітня помер 57-річний священник з міста Заліщики. У нього першого на Тернопільщині лабораторно підтвердили COVID-19;
- 2 квітня 57-річна жителька Козівського району;
- 25 березня помер – 68-річний житель Монастириського району.