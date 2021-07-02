Як продати землю, яку орендують на Тернопільщині

Як продати землю, яку орендують. Ринок землі запрацював від учора. Наразі, купити землю зможуть лише фізичні особи. Зокрема, аграрії, які орендують землю, але можна придбати не більше 100 гектарів у одні руки. Про це розповів директор обласного департаменту агропромислового розвитку Володимир Стахів.

Марія Марко з села Полупанівка Скалатської громади має гектар землі. Жінка каже, що її ділянку орендує фермер, на ній висадив кукурудзу:

“До того обробляли самі, а зараз, у зв’язку з тим, що я стала старостою села і часу в мене менше. Ми здаємо землю в оренду. Якщо взяти гектар землі, то з нього може жити рік-два повністю велика сім’я. За скільки його продати, то є теж окрема думка. Ну от за мільйонів 10-20, тоді я буду згідна. От якщо ми землю продали, на ті гроші, то ми б відкрили свою справу”.

Неподалік Скалата в селі Поплави має 3 гектари землі в оренді Леся Процик. Жінка каже, що цьогоріч її син є випускником. Йому вона хоче купити квартиру в Тернополі, пише Суспільне.

“Якби я знала, що я квартиру куплю дитині, хоч однокімнатну, то б продала ділянку”, – каже Процик.

Як продати цю землю, яка в оренді і до кого звертатися жінка каже, не знає. В департаменті агропромислового розвитку це питання коментують так:

“Законодавством чітко прописано, що якщо земля в оренді, то людина має право її продати. Продати, я сподіваюсь, що найближчим часом буде підписаний законопроєкт 2195, де прописано порядок реалізації. Тобто, вся земля буде продаватися на аукціонних торгах. І хто більшу ціну запропонує бажаючому продати, йому продадуть. Договір оренди не розривається. Він переходить вже до покупця, а той далі чекає. Якщо хоче господарювати, то він чекає, коли завершиться, повідомляє орендаря про те, що він не продовжує і на тому кінець”, – директор обласного департаменту агропромислового розвитку Володимир Стахів.

Кореспонденти Суспільного зателефонували речниці Нотаріальної палати України Юлії Шешуряк, щоб дізнатися, як зареєструвати договір купівлі-продажу землі, яку орендують. Вона коментувати це відмовилася. За її словами, наразі уряд не видав необхідні підзаконні нормативно-правові акти. А це поля в Товстолузі Великогаївської громади. Їх обробляє компанія аграрія Романа Березовського. Каже, поки що люди, в яких він орендує землю, не попереджали його, що планують її продати. Чоловік розповідає, не впевнений, що договір оренди захистить його від продажу землі. Роман каже, що компанія має загалом понад 3 тисячі гектарів землі у чотирьох громадах Тернопільщини:

“Ми будемо реалістами. Всю землю, яку ми орендуємо, то фінансової можливості її викупити ми на сьогодні не маємо. Можливо, залучимо якісь кредитні кошти. Ми будемо змушені викупляти то, бо аграрії на сьогодні без землі, їхній набір техніки, який стоїть на подвір’ї, ні до чого доброго не доведе”, – каже Березовський.

Начальниця юридичного управління Держгеокадастру в Тернопільській області Ірина Цвігун каже, при продажі землі, яку орендують, потрібно в першу чергу перечитати договір оренди:

“Ви можете теж зазнати збитків, якщо будете відчужувати таку земельну ділянку, не врахувавши прав орендаря до цієї земельної ділянки. Земля сільськогосподарського призначення – це землі, які перебувають в обробітку. І, відповідно, орендар вкладає кошти для того, щоб зібрати урожай. Тому, якщо ви хочете продати земельну ділянку, яка в оренді, то перечитайте договір, ініціюйте питання його дострокового розірвання, попередивши про це орендаря, щоб надалі уникнути будь-яких судових спорів”.

Вартість земельної ділянки при продажі має бути не нижча нормативно-грошової оцінки, каже Ірина Цвігун. За її словами, якщо земля зареєстрована після 2013-го року – її нормативно-грошову оцінку можна знайти на публічній кадастровій карті.

Директора обласного департаменту агропромислового розвитку Володимир Стахів розповів, скільки в середньому коштуватиме гектар землі на Тернопільщині:

“Нормативно-грошова оцінка в нас в області середня одного гектара – це трошки більше 29-ти тисяч гривень. Але це не означає, що вона така буде. Для прикладу можу сказати, ми викупляли для державних потреб земельні частки, паї – вартість 1 гектара складає понад 100 тисяч”.

Мораторій на продаж землі діяв в Україні з 2001-го року. Скасували його торік. Про це розповів директор обласного департаменту агропромислового розвитку Володимир Стахів.