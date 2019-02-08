Курсант із Тернопільщини розповів, чому хлопці хочуть бути прикордонниками

Дмитро випускник Білокриницької школи і символічним є той факт, що майбутній офіцер-прикордонник, виходець із села, котре в минулому славилось військовими традиціями. А ще він вирішив піти по стопах батька Олега, колишнього військового-вертолітника.

Зараз курсант Дмитро Росоловський навчається на першому курсі другого факультету “Оборона та захист державного кордону” Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.

Рішення вибору професії військового, а саме прикордонника, як зазначає Дмитро, виникло ще весною 2014, під час його навчання у школі, коли він із спостерігав за розвитком подій на південному-сході України.

“Мене тоді вразила мужність, стійкість українських прикордонників, вони першими зустріли російських “іхтамнєтов”, а потім і замасковані без розпізнавальних знаків підрозділи російської регулярної армії”, – каже Дмитро.

Подальший розвиток подій на українському Донбасі, відродження української армії, ще більше переконали Дмитра, що кордони нашої держави комусь потрібно охороняти.

“Тепер, коли я уже навчаюся у цьому військовому навчальному закладі, можу з упевненістю сказати, що ми нікому не дозволимо безкарно посягати на безпеку наших громадян та територіальну цілісність держави”, – каже курсант Дмитро.

Після закінчення школи, влітку 2018 року, Дмитро сам знайшов в інтернеті інформацію про умови вступу до академії. Успішно здав вступні іспити і тести, які проходили на навчальному полігоні і був зарахований на навчання.

Ще обираючи майбутню професію і виш, білокриничанину, як більшості випускників шкіл, довелося враховувати одразу декілька факторів: заробітна плата, актуальність майбутньої професії, атмосфера навчання та інші.

І ось, уже навчаючись в Хмельницьку, каже, що оцінив усі переваги та про свій вибір не шкодує.

Найцікавішими для себе Дмитро виділяє заняття за фахом, де досконало навчають і вимагають досконалого володіння зброєю від застарілих пістолетів «ТТ» до найсучасніших видів стрілецької зброї, ПТРК, ПЗРК, броньованої техніки.

А де нестиме службу по закінченні навчання, додає, що час покаже.

Джерело: Кременець City

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