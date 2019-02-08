Льодохід на Тернопільщині (фото, відео)

Тепла погода, що захопила територію Тернопільської області протягом останнього тижня, призвела до скресання криги на Дністрі та утворення льодоходу. Відео та фото цього природного явища виклали жителі с. Худиківці Борщівського району.

Льодохід – рух крижин, що утворилися внаслідок скресання криги на річці. В залежності від товщини криги та русла річки, під час льодоходу нерідко можна спостерігати такі явища як затори і зажори. На викладеному відео, можна спостерігати затори – нагромадження криги, яке, за складних умов може призвести до підйому рівня води від місця його утворення. На щастя, погода сприяє до нормального проходження льоду по Дністру.





Фото, відео зі сторінки Худиківці

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