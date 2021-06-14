Квартира, гараж і дві земельних ділянки: скромні статки керівника квартирного обліку Тернополя

Начальниця відділу квартирного обліку та нерухомості Тернопільської міської ради Тетяна Григорівна Басюрська має у власності квартиру і гараж у Тернополі, а її донька Віталія – дві земельних ділянки, теж в обласному центрі. Про це жінка сповістила у своїй декларації про доходи та майновий стан за 2020 рік.

Квартира у пані Тетяни має площу 62,5 квадратних метрів, а гараж – 22 кв. м. Обидва об’єкти нерухомості оформленні на чиновницю в 2009 році. Щодо земельних ділянок, то перша з них стала власницею доньки Віталії у грудні 2015 року, а друга – в листопаді 2018 року.

Працюючи у Тернопільській міській раді Тетяна Григорівна у минулому році заробила 335 тис. 008 грн. або майже 28 тис. грн. щомісяця.

Нагадаємо, Тетяна Басюрська народилась та проживає у м. Тернополі. В 1995 році закінчила Київський торгово-економічний інститут. В Тернопільській міській раді працює з 2009 року. Посаду начальника відділу квартирного обліку та нерухомості обійняла з 17 вересня 2013 року.