Водія з Тернопільщини, який на швидкості здійснив ДТП і травмував людей, посадять за ґрати

Жителя Тернопільщини визнали винним у ДТП, де постраждали двоє осіб.

Бережанський районний суд визнав винним жителя одного з місцевих сіл за ч. 2 ст. 286 ККУ. За скоєне чоловік сидітиме за ґратами 4,6 роки.

«Вночі 20 січня 2019 року водій, керуючи технічно справним власним автомобілем Opel Omega, рухаючись зі швидкістю близько 130 км/год, не справився з керуванням, з’їхав автівкою у кювет та перекинувся кілька разів. Внаслідок ДТП пасажирам цього автомобіля завдано тяжких тілесних ушкоджень і їх доставлено в реанімаційне відділення місцевої лікарні», – розповіли у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.

Внаслідок спричинених травм, потерпілі отримали інвалідність.

Також суд постановив винуватцю аварії надати грошову компенсацію потерпілим за завдану шкоду здоров’ю.