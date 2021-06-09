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Новини Тернополя 

Квітникар з Тернопільщини Ігор Хорош вивів новий сорт півонії

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Тернопільський квітникар та селекціонер Ігор Хорош вивів новий сорт півонії, яка має понад 160 пелюсток.

Про це чоловік повідомив у фейсбуці.

  • Я чекав побачити це диво довгих тринадцять років. Саме у 2008 році окрім вже давньої селекційної роботи з ірисами захопився селекцією деревовидних півоній. Із 70 сіянців, які розквітли відтоді, саме цей вразив мене найбільше, – написав Ігор Хорош.

Далі він збирається реєструвати цей сорт півонії, давши цьому сіянцю гідну назву.

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