Квітникар з Тернопільщини Ігор Хорош вивів новий сорт півонії

Тернопільський квітникар та селекціонер Ігор Хорош вивів новий сорт півонії, яка має понад 160 пелюсток.

Про це чоловік повідомив у фейсбуці.

Я чекав побачити це диво довгих тринадцять років. Саме у 2008 році окрім вже давньої селекційної роботи з ірисами захопився селекцією деревовидних півоній. Із 70 сіянців, які розквітли відтоді, саме цей вразив мене найбільше, – написав Ігор Хорош.

Далі він збирається реєструвати цей сорт півонії, давши цьому сіянцю гідну назву.