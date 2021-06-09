На Тернопільщині студенти виготовили зубні протези для учасників російсько-української війни

Студенти Чортківського медичного коледжу виготовили зубні протези для двох учасників російсько-української війни. Про це розповів заступник директора Чортківського медколеджу з практичного навчання Андрій Орленко, пише Суспільне.

За його словами, зробили це безкоштовно. Чоловік каже, що в приватних клініках це коштує від 2 до 3 тисяч гривень. Протези виготовляли студенти випускного курсу, які перебувають на державній переддипломній практиці.

Встановили їх бійцям викладачі коледжу. Андрій Орленко каже, загалом за період переддипломної практики планують зробити протезування зубів 17 учасникам російсько-української війни.