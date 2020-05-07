Вулиці Тернополя миє дезінфікуючим розчином місцеве КП і компанія чоловіка працівниці міськради

«Авакс Проф» в основному займається ремонтом та утриманням доріг, однак також надає послуги з прибирання, озеленення, транспортних перевезень, послуги спецтехніки та інше. Фірма належить мешканцю Тернополя Олександру Ярмоленко. Його дружина, за даними декларації за 2018 рік, працює в Тернопільській міськраді на посаді заступника начальника відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення.

Згідно з Clarity, від управління «Авакс Проф» отримало замовлень на понад 375 млн грн, а місцевої Служби автомобільних доріг та УКБ Тернопільської облдержадміністрації – майже 1,1 млрд грн.

Третій договір вартістю 194,75 тис. грн на миття вулиць мікрорайонів Дружба, Кутківці, Пронятин, Березовиця дезінфікуючим розчином підписали із Тернопільським міським ШРБП «Міськшляхрембуд», засновником якого є Тернопільська міськрада.

Ні один із трьох договорів не оприлюднений. Зазначено лише, що послугу надаватимуть цьогоріч.

Як повідомила Тернопільська міська рада вчора, 27 квітня, дорожнє покриття на перехрестях і зупинках громадського транспорту дезінфікують розчином гіпохлориту натрію. Наразі на цих масивах щоденно працює одна машина. При підвищенні температури зовнішнього повітря буде розглянута можливість збільшення кількості одиниць техніки. Резервувар поливальної машини вміщає 5 тонн розчину, і впродовж дня транспорт розпилює не менше 50 тонн розчину.

У повідомленні міськради вказано, що загалом у Тернополі дороги та тротуари прибирають та дезінфікують три організації: ТОВ «Авакс Проф», ТМШРБП «Міськшляхрембуд» та ТОВ «Техно-Буд-Центр». Однак договір із останньою компанією на миття дезінфікуючим розчином в Prozorro не оприлюднений.

Публікацію підготували за підтримки МФ Відродження

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