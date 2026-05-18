На Тернопільщині 60 людей шукали 6-річну дитину, яка зникла вночі

На Тернопільщині успішно завершили пошуки 6-річного хлопчика, який зник у селі Крутилів Гримайлівської територіальної громади Чортківського району. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області.

Повідомлення про зникнення дитини надійшло до рятувальників 17 травня о 07:37. За попередньою інформацією, близько 04:00 батьки помітили, що хлопчик зник із дому.

До масштабної пошуково-рятувальної операції залучили рятувальників, поліцейських, кінологів, операторів безпілотників та місцевих жителів.

Загалом у пошуках брали участь 60 осіб, 3 службові собаки, 11 одиниць техніки та 5 безпілотних літальних апаратів. Місцевість обстежували пішки, а також із повітря за допомогою дронів.

Об 11:58 дитину вдалося знайти. Хлопчик живий.

У ДСНС подякували всім, хто долучився до пошуків, наголосивши, що оперативна взаємодія служб і допомога небайдужих людей дали змогу швидко розшукати дитину.