Майстриня на Тернопільщині Юлія Рихліцька виготовляє на продаж еко-ялинки та новорічну атрибутику, аби допомогти сину

Оригінальні чобітки для подарунків, загадкові гномики, різдвяні будиночки, святкові композиції та підсвічники, ялинки виготовляє збаражанка Юлія Рихліцька. Рідзво та Новий рік – улюблені свята жінки, тож створює сувеніри і прикраси саме для цієї пори, – пише Наш День.

– Я почала займатися хендмейдом близько восьми років тому, – розповідає Юля. – Вивчала різні техніки з допомогою інформації та роликів в інтернеті, робила композиції з живими квітами і цукерками, прикраси для волосся. Завдяки таким творчим пошукам і здобутим навичкам зараз вміло експериментую і можу втілити в життя практично будь-яку ідею.

Юлія Рихліцька створює оздоби для дому із здавалося б звичних речей. Тканина, папір, гілочки хвої, шишки, шматочки дерева перетворюються в оригінальні композиції, які дарують відчуття свята.

– Одні з найулюбленіших моїх творінь – еко-ялинки, якими можна прикрасити свою оселю, – додає Юля. – Я виготовляю їх з такого матеріалу як сезаль. Це натуральне волокно агави. Його фарбують або залишають природний колір. Я спершу формую конус з картону, а далі декорую його сезаллю, прикріпляю прикраси з каштанів, горіхів, шкілок цитрусів, скляні кульки. Це просто і дуже красиво. Зберігаються такі ялинки довго. Очистити від пороху їх можна пилососом і служать вони довго.

Жінка не лише займається творчістю, а й ділиться своїми знаннями під час майстер-класів для діток. Навіть 5-6 річні малюки радо створюють святкову атрибутику, адже дуже люблять зимові свята.

Разом з чоловіком Юля виховує сина Олександра. Він – хлопчик з аутизмом. Аби зібрати кошти на реабілітацію дитини, жінка ще з жовтня почала виготовляти новорічно-різдвяні прикраси. І щиро вірить, знайдуться люди, які придбають ці речі і водночас зроблять добру справу для її родини.

– Олександр народився недоношеним, – розповідає Юля. – У нього була двостороння пневмонія. Він десять днів перебував на апараті штучної вентиляції легень. До чотирирічного віку ми не знали точно, що з ним. Медики ставили різні діагнози. Адже аутизм не є добре досліджений в Україні і хороших фахівців небагато. Коли ж у Києві йому поставили остаточний діагноз, ми почали шукати вихід, що робити. Мені важко було це прийняти. Я довго відтягувала момент оформлення інвалідності. Не хотіла, щоб у моєї дитини був такий статус. Тоді дуже допомогла творчість пережити і прийняти цей факт.

Реабілітація Олександра потребує значних витрат. Юля продає свої роботи, аби зібрати кошти на заняття для сина. Вона щиро вірить, що у цей новорічно-різдвяний час трапляються дива, і роботи, у які вона вкладає багато тепла і любові, знайдуть своїх власників. Побачити вироби Юлії Рихліцької можна на її особистих сторінках в інстаграмі та фейсбуці.

Юлія Томчишин