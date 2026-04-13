Лікарку тенопільського онкодиспансеру судитимуть за хабар за інвалідність

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо працівниці онкодиспансеру, яку обвинувачують в одержанні неправомірної вигоди за вплив на рішення службових осіб.

За даними слідства, до лікарки звернулася родичка пацієнта з проханням оформити інвалідність онкохворому. Медпрацівниця вимагала 1000 доларів США за підготовку та подальше скерування документів. Зазначену суму вона отримала.

Згодом ще 500 доларів США було передано працівниці комісії з оцінювання функціонування особи у Тернополі, яка підтвердила позитивне вирішення питання.

Правоохоронці задокументували факт отримання коштів. Обвинувальний акт щодо працівниці онкодиспансеру вже скеровано до суду, розслідування щодо іншої фігурантки триває.