18:24 | 9.12.2024
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Лікарня швидкої допомоги Тернополя отримала реабілітаційне обладнання від німецької організації «Синьо-Жовтий Хрест»

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Минулого тижня Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги отримала реабілітаційне обладнання від німецької благодійної організації Blau-Gelbes Kreuz e.V. (Синьо-Жовтий Хрест) з міста Кельн, повідомляє міська рада.

Передане обладнання для реабілітаційного відділення та включає різноманітні тренажери для відновлення м’язів кінцівок, що є необхідними для фізичної реабілітації. Це дозволяє пацієнтам ефективно працювати над відновленням рухових функцій та зміцненням здоров’я після травм.

Лікарня отримала допомогу завдяки підтримці голови організації Лінди Май та партнерів із міста Менхенгладбах (Mönchengladbach), а також волонтерів, серед яких Роман Гановський, Юрій Якубовський, Олександр Адамчук та Jan Gutenschwager, які забезпечили логістику та доставку необхідного обладнання.

Тернопільська міська рада висловлює щиру вдячність організації Blau-Gelbes Kreuz e.V. за постійну підтримку українців у цей нелегкий час. Завдяки такій співпраці наші захисники отримують не лише медичну допомогу, а й реальний шанс на швидке одужання та повернення до активного життя.

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