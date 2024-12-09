Робота в інтернеті закінчилась для тернополянки криміналом

Майже 114 тисяч гривень втратила жителька обласного центру, яка хотіла заробити в інтернеті. За даним фактом працівники поліції розпочали кримінальне провадження.

За словами заявниці, в одному із телеграм-каналів вона знайшла оголошення про можливість заробітку. Написавши автору публікації, тернополянка дізналася умови «роботи». Жінці необхідно було переглядати відео в одній із соціальних мереж, збільшувати кількість переглядів й за це отримувати гроші. Коли заявниця виконала завдання, аферист перерахував на рахунок жінки 3000 гривень, тим самим увійшов до неї в довіру.

Після цього пройдисвіт запропонував інші умови й більший заробіток. Для цього тернополянці необхідно було на відповідному сайті купувати за власний кошт перегляд певних відео. Натомість на спеціально створений шахраями електронний гаманець би поверталися витрачені нею кошти та відсоток. Тернополянка викупила відео на 34 000 гривень. Коли вона захотіла вивести кошти, шахрай повідомив, що електронний гаманець заблокований. Аби усунути несправність, необхідно внести 80 тисяч гривень, які ніби-то мали повернутися. Жінка не задумуючись про наслідки здійснила транзакції, а коли пройдисвіт попросив ще грошей, зрозуміла, що її ошукали. За допомогою вона звернулася до працівників поліції.

Відомості про подію слідчі Тернопільського РУП внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Правоохоронці наголошують, щоб вберегти себе від збитків та не стати жертвою шахраїв, слід пам’ятати, що шахрайство з працевлаштуванням зазвичай розпочинається з пропозиції отримання великої заробітної плати. При цьому не потрібні ні освіта, ні досвід роботи. Натомість пропонується робота вдома. Все закінчується тим, що немає ні грошей, ні роботи.

Якщо ви все-таки стали жертвою афери, телефонуйте на лінію «102».