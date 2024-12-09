На колінах з лампадками та прапорами зустріли жителі Теребовлянської громади захисника Романа Мельника

На колінах з лампадками та прапорами… жителі Теребовлянської громади зустріли На щиті загиблого воїна-захисника та вірного сина України жителя с.Кровинка Романа Мельника, 1984 р.н.

Віддати шану мужньому воїну прийшли представники влади, військові, побратими, знайомі і небайдужі жителі громади. Священослужителі громади відправили панахиду за загиблим Героєм Романом. Усі присутні заспівали гімн України “Ще не вмерла Україна”. Далі траурний кортеж із покійним воїном повезли до його рідного села Кровинка.

За час проходження військової служби Роман відмінно виконував функціональні обов’язки, вникав у турботи оточуючих, намагався підтримувати високий моральний дух у підрозділі. Мужньо виконував військовий обов’язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув 03.12. 2014.

Тепер він ангелом у небі буде захищати нас та у снах приголубить та утішить згорьовану сім’ю… Висловлюємо щирі співчуття усій родині загиблого Героя. Вічна та світла пам’ять захиснику України!

Громадо! Не забуваймо, завдяки кому ми сьогодні живемо! Його молоде серце зупинилось в боротьбі, щоб наші серця могли битись у вільній незламній Україні! Гідно з почестями проведімо в останню путь загиблого захисника України. Парастас відслужать сьогодні о 18.00 год. за адресою с.Кровинка, вул.Лошнівська, 32. Чин похорону воїна відбудеться завтра, у вівторок, 10 грудня 2024 р., о 12.00 год. у с.Кровинка.