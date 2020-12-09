Лікарня у Тернополі отримає 20 шведських кисневих концентраторів

Тернопільська комунальна міська лікарня №2 замовила 20 кисневих концентраторів на 1,1 млн грн у ТОВ «Мед Ексім».

Медики отримають портативні концентратори моделі АЕ-10 шведського виробника Brightfield. Один такий апарат коштує 55 тис. грн. Ціна на нього збігається з ринковою. Апарат очищує повітря завдяки системі багаторівневої фільтрації, при цьому має низький рівень шуму. Обладнання сигналізує про перегрів та зникнення живлення.

Поточна закупівля портативних кисневих концентраторів – п’ята для лікарні. Загалом протягом карантину медики замовили 17 концентраторів кисню на 1,1 млн грн. Однак станом на 3 грудня в лікарні використовували лише чотири приліжкові концентратори.

Ситуація з концентраторами

Загалом протягом листопада поточного року у Тернопільській області на придбання кисневих концентраторів витратили 10,7 млн грн. Найбільше замовлення зробила Тернопільська міська лікарня №3 – 40 мобільних апаратів та один стаціонарний за 3,5 млн грн. Інші ж договори лікарень в основному були до 800 тис. грн. Для порівняння: у сусідній Львівській області на концентратори віддали 18,5 млн грн, а в Івано-Франківській – 2,8 млн грн.

У грудні медичні заклади Тернополя мають закупити щонайменше 70 кисневих концентраторів. В кінці листопада на ці потреби Тернопільська міська рада виділила 3,8 млн грн. За ці кошти апарати замовить лікарня швидкої допомоги, міські лікарні №2 та №3.

Про постачальника

Компанія «Мед Ексім» зареєстрована 2012 року в Києві. омпанія спеціалізується на продажі медичних товарів. Власницею фірми є мешканка Чернігівської області Ганна Бублик.

Протягом 2019-2020 років фірма отримала державних замовлень на 230 млн грн. Поточна угода – вже 27 для компанії у Тернопільській області. Зокрема 20 дефібриляторів на 2,2 млн грн замовив у «Мед Ексім» Тернопільський центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.