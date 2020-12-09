Проект рішення №1: «Сила Людей» Тернополя відстоюватиме перехід міста на індивідуальне опалення

Проект рішення №1 від «Сили Людей» Тернополя подано!

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ОПАЛЕННЯ

Будучи послідовними в дотриманні передвиборних обіцянок, депутати від команди «Сила Людей» подали й офіційно зареєстрували наступний проект рішення Тернопільської міської ради:

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Про перехід міста Тернополя

на індивідуальне опалення

На вимогу тернополян та з метою справедливого підходу до надання послуги опалення в місті Тернополі, міська рада ВИРІШИЛА:

Доручити управлінню житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, спільно з управліннями фінансів і соціальної політики, до 1 березня 2021 року підготувати та винести на затвердження сесії Тернопільської міської ради програму з ПОВНОГО ПЕРЕХОДУ опалення житлових будинків Тернополя з централізованого на ІНДИВІДУАЛЬНЕ ОПАЛЕННЯ.

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Закликаємо керівництво міської ради й депутатів від усіх політичних партій максимально сприяти винесенню пропонованого рішення на розгляд сесії та його підтримки.