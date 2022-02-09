14:30 | 9.02.2022
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Управління поліції охорони в Тернопільській області оголошує конкурс на заміщення двох посад

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Управління поліції охорони в Тернопільській області оголошує конкурс на заміщення 2 посад: «поліцейський органу поліції охорони» та «психолог ВКЗ»👮🏻‍♂️

❓Що необхідно зробити, аби стати поліцейським❓
Для початку, перейдіть за необхідним посиланням 👉
Далі необхідно ознайомитися з основними аспектами опису конкурсу та вакансії. Зверніть увагу на дати прийому документів ❗️ та проходження тестувань і випробувань.

Наступний крок ➡️ натисніть кнопку про підтвердження ознайомлення з інформацією та сміливо починайте заповнювати анкету. У ній необхідно вказати особисту інформацію, контакти, факт трудової діяльності та надати згоду на обробку персональних даних. Після заповнення всіх необхідних пунктів, обов’язково перевірте інформацію та натисніть кнопку ➡️ «відправити». Ресурс сформує документ та надішле уповноваженому органу.

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