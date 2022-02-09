Управління поліції охорони в Тернопільській області оголошує конкурс на заміщення двох посад

Управління поліції охорони в Тернопільській області оголошує конкурс на заміщення 2 посад: «поліцейський органу поліції охорони» та «психолог ВКЗ»

Що необхідно зробити, аби стати поліцейським

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Далі необхідно ознайомитися з основними аспектами опису конкурсу та вакансії. Зверніть увагу на дати прийому документівта проходження тестувань і випробувань.

Наступний крок натисніть кнопку про підтвердження ознайомлення з інформацією та сміливо починайте заповнювати анкету. У ній необхідно вказати особисту інформацію, контакти, факт трудової діяльності та надати згоду на обробку персональних даних. Після заповнення всіх необхідних пунктів, обов’язково перевірте інформацію та натисніть кнопку «відправити». Ресурс сформує документ та надішле уповноваженому органу.