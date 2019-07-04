Лише п’ять із 17 міських рад Тернопільської області визначили місця для агітації

Згідно аналізу, проведеного Центром суспільних досліджень ПОЛІС, лише 5 міських рад чи міських ОТГ в Тернопільської області із 17-ти своїми рішеннями визначили місця для розміщення матеріалів передвиборчої агітації в рамках позачергових виборів до Верховної Ради України 21 липня 2019 року.

Даний аналіз був проведений з 24 травня по 3 липня 2019 року шляхом моніторингу оприлюднених рішень сесій міських рад, виконавчих комітетів рад та розпоряджень міського голови на офіційних сайтах міських рад чи утворених міських ОТГ.

Відповідні рішення були прийняті Бережанською, Лановецькою, Теребовлянською, Тернопільською та Чортківською міськими радами чи міськими ОТГ. Згідно аналізу оприлюднених рішень на офіційних сайтах міських рад, не прийняли такі рішення – Борщівська, Бучацька Заліщицька, Збаразька, Зборівська, Копичинецька, Кременецька, Монастириська, Почаївська, Підгаєцька, Скалатська, Хоростківська та Шумська міські ради чи міські ОТГ.

Щодо кількості таких місць, то найбільшу кількість відведених місць для розміщення матеріалів передвиборної агітації, згідно прийнятих рішень, у Тернопільській міській об’єднаній громаді – 20 місць, у Лановецькій міській раді – 14 місць, 4 місця – в Бережанській міській раді, по 3 місця – в Теребовлянській ОТГ та Чортківській міській раді.

Як зазначив директор Центру суспільних досліджень ПОЛІС Ігор Процик: “ В своїй більшості відведені місця для розміщення матеріалів передвиборної агітації – це місця в людних місцях, тобто це стенди, дошки оголошень чи так звані «тумби» біля будинків культури, зупинок громадського транспорту, інших комунальних установ міських рад, на центральних вулицях. Варто зазначити, що такі рішення місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, згідно Закону, ще повинні були прийняти до 24 травня, а обладнати такі місця до 25 травня. Жодна із місцевих рад не прийняла це рішення у відведений час. І це зрозуміло, бо таке рішення, згідно ч. 12 ст.107 ЗУ «Про вибори народних депутатів України» вони мали прийняти не пізніше як на наступний день після опублікування Указу Президента України про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України. На нашу думку, це продиктовано досить короткою передвиборчою кампанією і в якійсь мірі непередбачуваним розпуском парламенту Президентом”.

Варто зазначити, що найшвидше таке рішення були прийняте Теребовлянською об’єднаною територіальною громадою (рішення виконавчого комітету від 28.05.2019 року № 147), а найпізніше – Лановецькою міською радою (Рішення виконкому від 19.06.2019р. №105)

Треба сказати, що виходячи із розуміння та «духу закону» такі рішення повинні прийматись місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування під кожен тип виборів окремо. Тобто посилатись на рішення, які були прийняті ще до минулих парламентських чи інших типів виборів є неправильним і нелогічним, оскільки змінюється законодавство і кількість таких місць та самі місця, відведені та обладнані для передвиборної агітації може змінюватись – зазначає Ігор Процик

До чого призведе неприйняття таких рішень?

По-перше, на фасадах будинків, споруд комунальної чи державної власності можуть бути хаотично розміщені матеріали передвиборної агітації, тим самим “змінюючи” їх зовнішніх вигляд і таким чином відповідальності фактично ніхто не несе. Хоча ми розуміємо що є ст. 152 КУпАП, яка передбачає відповідальність за порушення правил благоустрою населених пунктів або й ст. 212 КУпАП, але притягнути до відповідальності порушників буде складно. І місцева рада, обслуговуючі підприємства будинків після виборів будуть змушені за кошти місцевого бюджету чи власних бюджетів витрачати гроші на «непередбачувані» витрати і відновлювати фасади будинків, споруд. оскільки «зняття» таких матеріалів непомітним не буде. По-друге, ми знаємо, що згідно ч.24 ст.74 Закону України “Про вибори народних депутатів України” матеріали передвиборної агітації повинні бути зняті в останню п’ятницю перед днем виборів.

То якщо власники чи орендарі носіїв зовнішньої реклами повинні це зробити згідно укладених договорів, то в інших місцях (на дошках оголошень, стендах, тумбах і т.д.) ніхто їх фактично знімати не буде, бо немає такого рішення і ці агітаційні матеріали будуть висіти, скоріш за все, і в день виборів і ще довго після них.. Доречі, згідно нашого аналізу, навіть ті міські ради чи міські ОТГ, які прийняли такі рішення, в своїх рішеннях про відведення місць для розміщення матеріалів передвиборчої агітації не всі вказали конкретне КП чи особу, яка відповідає за зняття агітматеріалів в останню п’ятницю перед виборами.

Також можемо припустити, що деякі місцеві органи виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування не прийняли такі рішення через «політичну дипломатичність» до своїх однопартійців чи представників «своїх» чи інших «дружніх» партій, які балотуються в народні депутати в одномандатних виборчих округах чи по партійних виборчих списках, щоб «необмежувати» їх в агітації. Але потім витрати на відновлення фасадів, споруд, які будуть витрачатись з місцевих бюджетів, є коштами платників податків, тобто всіх мешканців даних громад.

Центр Суспільних Досліджень ПОЛІС/Center For Public Research POLIS