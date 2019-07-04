Легендарний ректор Тернопільського вишу підтримує Івана Сороколіта

Олександр Устенко – довірена особа кандидата в народні депутати від міста Тернополя Івана Сороколіта.

Олександр Устенко – багаторічний ректор та будівничий Тернопільської академії народного господарства (нині ТНЕУ), де навчався, а згодом працював викладачем Іван Сороколіт.

. Усіх регалій Устенка і не перелічити. З основних: український вчений-економіст, кандидат економічних наук, професор, академік Академії інженерних наук України, Академії економічних наук України, дійсний член Української академії економічної кібернетики, почесний професор Тернопільського національного економічного університету.

«Знаю Івана Сороколіта з часів його студентства та роботи на кафедрі менеджменту Тернопільської академії народного господарства. Окрім добрих професійних знань, він виділявся принциповими позиціями та високими моральними якостями. Не дивлячись на свій на той час молодий вік, користувався авторитетом серед колег-викладачів та популярністю серед студентів. Таких людей варто підтримувати та делегувати у владу. Окрім форми, він володіє й змістовим наповненням: щирістю, мудрістю, порядністю, жертовністю. Закликаю усіх випускників та випускниць підтримати Івана Сороколіта. Він достойний представляти місто у Верховній Раді!»,- закликає Олександр Устенко.