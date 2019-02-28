Листівки, продукти та сувеніри для воїнів через священиків передали учні Тернопільської школи №5

Щоб підтримати бойовий дух та додати настрою воїнам, впродовж кількох днів учні Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням іноземних мов збирали подарунки з солодощів, предметів першої необхідності та продуктів харчування.

Також діти намалювали малюнки, виготовили сувеніри власноруч та написали листи, в яких висловили свої щирі почуття любові та вдячності за збереження миру в Україні та побажали швидкого повернення до своїх домівокусім солдатам.

Усі зібрані продукти, сувеніри та листи були передані священикам УГКЦ Тернопільсько-Зборівської архиєпархії, які здійснили свою місійну подорож на територію проведення операції об’єднаних сил.

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