Тернопільські господині, колядуючи, зготували 200 літрів куті та наліпили 3500 вареників для захисників

Напередодні такого величного та веселого свята Різдва Христового учасниці ансамблю Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг)

«Золоті Журавки» взяли участь як волонтери в благодійному заході «Поділись кутею з солдатом».

Зготували 200 літрів куті та наліпили 3500 вареників для наших захисників, які перебувають в зоні ООС. Усе це супроводжувалося дзвінкою колядою, аби закласти у страви дух Різдва, любові та домашнього затишку.