10:31 | 5.01.2021
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Тернопільські господині, колядуючи, зготували 200 літрів куті та наліпили 3500 вареників для захисників

Irena 0 Views Прокоментуй!

Напередодні такого величного та веселого свята Різдва Христового учасниці ансамблю Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг)

«Золоті Журавки» взяли участь як волонтери в благодійному заході «Поділись кутею з солдатом».

Зготували 200 літрів куті та наліпили 3500 вареників для наших захисників, які перебувають в зоні ООС. Усе це супроводжувалося дзвінкою колядою, аби закласти у страви дух Різдва, любові та домашнього затишку.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *