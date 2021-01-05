Тернопільська прокуратура хоче покарати екс правоохоронця за роботу в ЛНР

Тернопільська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього правоохоронця – співробітника «Міністерства ЛНР», – повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Тернопільською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 258-3 КК України стосовно мешканця Луганщини за фактом його участі у діяльності терористичної організації «ЛНР».

Слідством встановлено, що у травні 2016 року громадянин України, колишній співробітник УМВС України в Луганській області, добровільно вступив до складу терористичної організації «ЛНР», до так званого оперативного підрозділу «Міністерства державної безпеки Луганської народної республіки».

Працюючи у «Міністерстві ЛНР», чоловік незаконно переслідував фізичних та юридичних осіб за невиконання ними вимог учасників терористичної організації, здійснював вилучення майна, виклики та затримання громадян, їх доставку, отримував пояснення, проводив розшукові заходи, допити, з метою протидії українським органам влади, правоохоронним органам і Збройним Силам України. Під час «служби» він був забезпечений форменим одягом з відповідними знаками розрізнення та символікою, вогнепальною зброєю, боєприпасами й щомісячною грошовою винагородою у російських рублях.

Оскільки обвинувачений переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території Луганської області, його оголошено у розшук та, на підставі ухвали слідчого судді, здійснено спеціальне досудове розслідування.

Санкція інкримінованої статті КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Довідково: упродовж минулого року до суду скеровано 4 кримінальні провадження пов’язані зі сприянням та участю в терористичних організаціях «ДНР» і «ЛНР» як жителями Тернопільщини, так і мешканцями східних регіонів держави. Судами ухвалено 3 обвинувальні вироки за ч. 1 ст. 258-3 КК України стосовно 3 осіб, яких засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного їм майна.