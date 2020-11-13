Людина не завжди відчуває, що втрачає слух, — лікар-отоларинголог Юрій Решетуха

«Вона вмикала телевізор на повну гучність, а через телефон говорила лише на гучномовці. Коли рідні звертали увагу, що жінка не чує, вона сердилася й казала, що їй так зручно. Але коли ледь не потрапила під колеса автомобіля, таки відважилася піти до лікарні», – розповідає про одну свою пацієнтку лікар-отоларинголог Юрій Решетуха.

У своїй лікарській практиці лікар неодноразово зустрічався з подібними випадками. Дуже шкодує, коли людина звертається надто пізно та єдиний тоді вихід – слуховий апарат.

«Найгірше, коли слух знижується поступово, непомітно для людини. Хоча їй стає складніше чути розмову інших людей, треба більше зосереджуватися. Проте зазвичай вона не відчуває потреби звернутися по допомогу на початку захворювання До того ж, людина починає дратуватися, коли хтось робить їй зауваження», – зазначає Юрій Решетуха.

Втрата слуху може бути наслідком порушень в одній з частин органу слуху: зовнішньому, середньому та внутрішньому вусі. Зокрема, вушна сірка або сторонній предмет, перенесені інфекційні та вірусні захворювання, гострі й хронічні середні отити, травми голови або вуха, пухлини, лікування ототоксичними препаратами або вплив дуже голосних звуків і надмірного шуму, старіння.

«Найчастішою причиною враження звукопровідного апарату є сірчана пробка й середні отити та нейросенсорна приглухуватість, – пояснює отоларинголог. – Приглухуватість вказує на проблеми, пов’язані з роботою слухового нерва та рецепторного апарату частіше в ділянці основної завитки. Їх можуть викликати інфекційні захворювання (грип, парагрип, аденовірусна інфекція, кір) та вживання певних ототокстичних препаратів, порушення кровопостачання, гіпертонічна хвороба, ішемічний інсульт, остеохондроз, акутравма та баротравма, перелом основи черепа, пухлини, шум, вібрація, вікові зміни.

При найменшій підозрі на порушення слуху необхідно звернутися до лікаря, адже розвиток гнійного процесу у середньому вусі дуже небезпечний та може призвести до прориву барабанної перетинки й навіть внутрішньочерепних ускладнень. Лікування ефективне, якщо звернутися впродовж перших трьох днів, тоді слух можна відновити майже до норми. Якщо людина звернулася пізніше до лікаря, то слух може поліпшитися не значно або взагалі не відновитися.

За статистикою, 10-12 відсотків населення мають проблеми зі слухом, з них п’ять відсотків потребують корекції слуховими апаратами.

– Через порушення слуху в людини часто розвиваються судинні захворювання, головні болі, хронічна втома. Такі люди чують не вухом, а мозком. Найменше зниження потоку звукової інформації призводить до того, що мозок поступово припиняє розрізняти звуки. Ви помітили, що багато людей, які погано чують, дуже добре читають по губах, – каже лікар.

Аби слух ніколи не погіршувався, потрібно дотримуватися загальних правил. Зокрема, не варто тривалий час слухати гучну музику через навушники, старайтеся довго не бути в приміщенні, де шум і висока вібрація. Якщо ж працюєте в таких умовах, то треба вдягати протишумові навушники. Намагайтеся не виходити в мороз на двір без головного убору. Найголовніше: за перших ознак захворювання, відразу звертайтеся до лікаря.

Мар’яна СУСІДКО

Джерело: Медична Академія