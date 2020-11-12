“Директор лікарні ОХМАТДИТ у Львові цинічно бреше і прикриває винного”, – Володимир Кулак, син якого помер через халатність лікарів

Володимир Кулак вже довший час намагається у суді добитися справедливого покарання для лікарів через яких помер його син Роман. Син Володимира помер 27 червня 2017 року в ОХМАТДИТі у Львові, куди його привезли зі Жидачівської районної лікарні, де місцеві медики не змогли поставити правильний діагноз і надати адекватну медичну допомогу. Коли було встановлено, що у хлопчика заворот тонкого кишечнику, внаслідок чого настала гангрена тонкого і частини товстого кишківника, було вже пізно – дитини не стало. Натомість медики Жидачева вважали, що у хлопчика отруєння та тепловий удар.

11 листопада відбулося чергове судове засідання за позовом Володимира Кулака щодо смерті 12-річного сина. І складається враження, що справу просто розвалюють. Як відбувалося засідання, розповідає чоловік.

Українське судове пекло. Злочинці тут почувають себе як в рідному домі, свідки теж, а свідки, це лікарі, колеги винних, тут брешуть і беруть на себе роль експертів. І навіть попри те один зі свідків намагається відмазати винного, але ЩЕ МАЮЧИ СОВІСТЬ, підтверджує, що за останній рік, обвинувачений не одноразово (2 РАЗИ!!) приїжджав до нього як до свідка у Львів, приїжджав не сам, а зі своїм батьком.. попри заборону ухвалою суду зустрічатися зі свідками, зустрічався, просив свідків, спілкувався з ним і ними з лікарями хірургами в Лікарні ОХМАТДИТ, зустрічався саме з тими які оперували мого Сина Романа і бачили заворот.. і документи є, і експерти визнали.. За словами Володимира Кулака, свідок хірург Гримак попри намагання відмазати винного, підтверджує в судовому засіданні, признає зустрічі з обвинуваченим, а суддя не реагує. Чоловік просив суддю відреагувати, а він далі продовжував слухати перекручену “правду”, слухати брехню. А те, що вони зустрічались, каже, – то вони собі про погоду могли говорити… ПРОШУ СУДДЮ.. не признавати свідчення таких “свідків” і відправити їх на ПОЛІГРАФ, на що суддя мені відповів, що в нього немає такої можливості.. отож брехати можна сміло!

Заходить інший свідок хірург Бурда Олександра, тоді три роки тому вона була хірургом, в тій лікарні, завідуючою яка не брала участі в операціях, а стояла збоку тільки на другій операції…. а тепер вона директор лікарні ОХМАТДТ у Львові, і теж цинічно бреше, ще й взявши на себе “роль” експерта, прикриває винного і вигадує фантазує моєму синові космічні неіснуючі хвороби і діагнози.. але не бачить того, що бачила елементарний заворот тонкого кишечника. Хоча теж визнає що спілкувалась з хірургом Олексовським з Жидачева, який теж є свідком, і в суді він теж брехав. По телефону узгоджували свідчення? Брешуть майже всі, хірург Бурда О. навіть договорилась до того що сказала що на рентгені не видно заворот…((( хоча вся медична література пише, що саме рентген бачить.. але вона так каже, бо прикриває винних, тому що рентген в Жидачеві не зробили моїй дитині. Цинічно, бреше і бреше, брешуть адвокати обвинуваченого, а також задають недопустимі питання на які суддя не реагує.. але суддя реагує і зупиняє мене коли я задаю подібні.. адвокати перебивають викрикують, до мене коли я задаю питання.. і суддя це теж дозволяє, але коли вони брешуть, я не маю права спростувати їхню брехню… а під час допиту третього свідка Бурди О.Й. мене суддя взагалі виставляє з залу суду.. правильно, навіщо я там маю їм там заважати лити солодку брехню у вуха судді.. Був ще один свідок, який взагалі не сказав ні слова, бо сказав, що за три роки все забув, що він нічого не пам’ятає, це був останній свідок з лікарні з Жидачева лікар Гапонов. Ось такий у нас “судовий процес” це якщо коротко..

АЛЕ для чого тоді нам СУДи? Прокуратура? Слідство, поліція!, КЕКи, КСМЕ, судово-медичні експерти? Для чого?

Коли корупція вбиває все.. коли в суді можна вільно брехати і нічого тобі за то не буде, і це прекрасно знають злочинці, у нас суд хіба для чесних людей.. і з таким судом… скоро будуть судити мене, звичайно якщо я виживу…

Львівська обласна прокуратура теж тут грає свою цікаву роль, може співпало, але відколи зі Львова пішла прокурор області Ірина Діденко, одразу у вересні з процесу пропав прокурор у справі, який був у справі весь час, з самого початку слідства, а потім в судовому розгляді, вже більш як три роки… до нового прокурора який на підміні зауважень нема, але той що був до того, він набагато більше орієнтувався в справі..

А тут ще й сюрприз, приїхала свідок Бурда О. яка не була узгоджена нами, на попередньому засіданні, але яку дуже просив включити, адвокат Мицик він є адвокатом хірурга Михайлюка.. Мицик хотів щоб хірурги Охматдиту свідчили разом в один день..

Я розумію чому.. тому щоб не забути, що брехав попередній свідок, а щоб свідок стояв під дверями і уважно слухав, що бреше один, щоб потім все повторити…, і так і було…

Отож про її допит, я дізнався вчора по факту перед самим засіданням, а заміну зробив саме прокурор, але мене ніхто не попередив, правда прокурор попередив позавчора, за день до засідання мого адвоката, але і мій адвокат не вважав за потрібне поставити мене до відома, отож на засідання я приїхав не готовий до її допиту.. я все розумію я міг протестувати, але хто б мене слухав, рішення приймає суддя, а я часто там так собі.. хоча по закону я є теж стороною в процесі на рівні зі всіма.. і йому це добре відомо, але по факту все не так.

А ще за годину перед засіданням, я приїхав швидше з Тернополя, і випадково заїхавши на заправку ОККО в Миколаєві, став свідком зустрічі хірурга з якимись особами можливо що “рішалами”, бо ж для чого йому з Жидачева за 20 км від Миколаєва приїжати за одну годину до засідання, тож йому не так як мені з Тернополя більш як 200 км в одну сторону їздити.. виїжаю завжди швидше щоб не запізнюватися, бо всяке в дорозі буває, а вчора дорога була вільна і я приїхав скоро і ось такий ПОДАРУНОК.. але свідки і так самі визнали і підтвердили судді, свої зустрічі з обвинувеченим.

Далі тільки ПОЛІГРАФ? а суддя каже нічого страшного.. то вони про ПРОГНОЗ ПОГОДИ могли собі говорити..

З такої поведінки оправдальний вирок запросто.. але цей вирок не мені це вони собі вирок підпишуть..

Бо Господь Бог і мій Син Роман знають, що Романа ніхто не рятував, що час втрачено в Жидачеві, навіть Бурда Олександра це знає, бо й сама мені колись це не раз казала.. ЧАС!! В Жидачеві втрачено ЧАС!! але мовчить і бреше.. купили чи залякали?

А ще вчора адвокат Гавенко Б. похвалився що на скаргу судді на адвоката Гавенка, львівська КДКА не відреагувала, відхилила скаргу притягнути Гавенка до відповідальності за неналежне ним виконання своїх проф. обов’язків.

Ворон ворону око не виклює.. вони ще ніколи нікого зі своїх не покарали.. ось такі у нас закони.. і беззаконня.. закон для чужих, беззаконня дя своїх, але не безкоштовно, бо ж всім треба за щось жити і свої сім’ї та своїх дітей і онуків годувати, а те що це гроші на крові, це їх не стосується, бо в пеклі це норма…

Цинізм саме вчорашніх свідків, в тому що один зі свідків рік тому сам мене попередив, що на нього впливають, а вчора зустріч визнає, а вплив не визнає.. це так як в анекдоті, чи зраджує дружина.. каже чоловік не знаю.. бачив через вікно, що мужик зайшов до нашої хати, сиділи з дружиною пив каву на кухні, а потім світло в хаті погасло і невідомість..

Але в тому анекдоті, барану невідомо, а тут всім все відомо, але всі грають роль.. навіть ті свідки грають роль.. тому що перед засіданням питають як там донечка, як ви з дружиною.. ой бідний Ромчик через тих.. настраждався і такою страшною мученицькою смертю помер.. а потім в суді намагаються вигродити того хто не кається, і ще й не одноразово, коли їх нема, казав а що ви хочете від мене і від нас, дитина у Львові померла це вони винні…..!!!!!! ось таке ГЕ…

Мутить світом і штовхає всіх на гріх.. Що з ними сталось.. вони ж були Людьми, вони ж з нами всі у Львові лікарі так плакали і щиро молились за Ромчика в капличці в лікарні, вони ж так щиро переживали..!! Зло їх купило? Чи залякало? Що сталось зі СВІТЛИМИ ЛЮДЬМИ?