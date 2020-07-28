Майже 40 рослин дурману цвіте біля багатоповерхівки в Тернополі (фото)

Про це повідомив голова ОСББ з вул. Чалдаєва Сергій Лупак.

Уже не перший рік у нашому ОСББ, по вулиці Чалдаєва, цвіте бругмансія ( дурман). Якраз триває сезон цвітіння.

Майже 40 корчів. Запах найбільш відчутно ввечері, – написав Сергій Лупак у Фейсбуці.

Бругмансія – краса і отрута в одній рослині. Її недарма називають «дурмановим деревом» – абсолютно всі її частини отруйні, і навіть, кажуть, якщо її «перенюхати» можуть виникати галюцинації та головний біль. Її найближчий родич – дурман – красива, але надзвичайно отруйна однорічна рослина. Бругмансія менш токсична, але все одно досвідчені садівники радять працювати з нею в рукавичках, та не вирощувати, якщо в родині є домашні тварини і малі діти.