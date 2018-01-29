Майже дві сотні справ про порушення митних правил розпочала торік Тернопільська митниця

Боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил – один з пріоритетних напрямків роботи Тернопільської митниці ДФС. Протягом 2017 року працівниками Тернопільської митниці ДФС складено 178 адміністративних протоколів про порушення митних правил на загальну суму 5,1 млн гривень. Вилучено предмети правопорушень у 9 справах попередньою вартістю 160,3 тис. гривень.

Протягом минулого року розглянуто 134 справи про порушення митних правил. За постановами митниці до відповідальності притягнуто винних осіб з накладенням штрафів на загальну суму майже 2,7 млн гривень. Від сплати штрафів у справах про порушення митних правил за постановами Тернопільської митниці, до Державного бюджету України перераховано 683,8 тис. гривень.

До суду передано 40 справ на суму майже 5,1 млн гривень. Судом винесено 22 постанови про накладення стягнення, в тому числі із застосуванням конфіскації товарів, на суму майже 3,2 млн гривень. Від сплати штрафів у справах про порушення митних правил за постановами суду, до Державного бюджету України перераховано 459,5 тис. гривень.